Simeone non convocato in amichevole: Napoli ad un passo (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovanni Simeone è vicinissimo al Napoli, il giocatore non è stato convocato dal Verona per l’amichevole con l’Hoffenheim. Cristiano Giuntoli sta per cedere Andrea Petagna al Monza ed i soldi ricavati dalla sua cessione saranno investiti per comprare Simeone dal Verona. Il cartellino del calciatore argentino viene valutato circa 16 milioni di euro dal club scaligero, il Napoli per acquistarlo punta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ovvero la stessa con cui il Monza prenderà Petagna dal Napoli. Simeone non convocato per Verona-Hoffenheim Ecco la lista dei convocati ufficiali diramata dal club scaligero: Verona – Hellas Verona FC comunica che mister Gabriele Cioffi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovanniè vicinissimo al, il giocatore non è statodal Verona per l’con l’Hoffenheim. Cristiano Giuntoli sta per cedere Andrea Petagna al Monza ed i soldi ricavati dalla sua cessione saranno investiti per compraredal Verona. Il cartellino del calciatore argentino viene valutato circa 16 milioni di euro dal club scaligero, ilper acquistarlo punta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ovvero la stessa con cui il Monza prenderà Petagna dalnonper Verona-Hoffenheim Ecco la lista dei convocati ufficiali diramata dal club scaligero: Verona – Hellas Verona FC comunica che mister Gabriele Cioffi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati ...

LuigiLiccardo6 : RT @Carloalvino: Simeone non è stato convocato dal Verona per l’amichevole con l’Hoffeneim… è infortunato? ?? - LuigiLiccardo6 : RT @GianmarcoGio: ? Giovanni #Simeone non convocato per l’amichevole tra Hoffenheim e #Verona di domani: imminente il passaggio al @sscnapo… - LuigiLiccardo6 : RT @napolipiucom: Simeone non convocato in amichevole: Napoli ad un passo #napoli #Simeone #VeronaHoffenheim #ForzaNapoliSempre https://t… - antorendina : @simodihno2 @1926_cri @Vitto2012 @pugdiego23 @Carloalvino Quest anno avresti kvara/deulofeu lozano/politano osimhen… - _ilnapoletano_ : RT @GianmarcoGio: ? Giovanni #Simeone non convocato per l’amichevole tra Hoffenheim e #Verona di domani: imminente il passaggio al @sscnapo… -