Porta da bere al marito | lo trova in una pozza di sangue | morte orribile dopo incidente domestico choc

(Di venerdì 22 luglio 2022) Doveva andare in pensione a breve, ma il destino aveva altri piani per lui. Malcolm Haywood è morto ucciso dalla sua motosega. L’uomo aveva 66 anni e sembra che sia stato vittima di un tragicodi giardinaggio. Malcom è morto nella sua casa di Doncaster Way, a Londra,essere caduto da una scala mentre maneggiava un tagliasiepi meccanico. Arlo in condizioni disperate, sua moglie. La signora Susan, ignara dell’accaduto, è uscita in giardino perre una tazza di tè ale fargli compagnia mentre sistemava le piante di casa. Non poteva immaginare che quelli sarebbero stati gli ultimi minuti della vita di Malcom Haywood. La donna, senza perdersi d’animo, ha anche tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma non c’è stato nulla da fare. “Avrei volutorlo ...