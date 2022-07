Neuer perde il portafoglio, un tassista guida 120 km per restituirlo: “la ricompensa è stata ridicola” (Di venerdì 22 luglio 2022) Manuel Neuer è finito sulle prime pagine dei principali giornali all’estero per una vicenda che non riguarda il mondo del calcio giocato. Il portiere è concentrato in vista dell’inizio della prossima stagione, si è sempre dimostrato un estremo difensore molto affidabile. Il 36enne è diventato protagonista di una vicenda che non riguarda il mondo del calcio e che in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social. L’episodio si è verificato qualche settimana fa, ma è diventato virale solo nelle ultime ore. Il riferimento è ad un avvenimento curioso: Neuer sale su un taxi in compagnia di un amico, a fine giornata l’autista trova un portafoglio: è quello del portiere. Il portafoglio conteneva 800 euro in contanti, oltre a documenti d’identità, la patente e carte bancarie. L’autista ha pensato bene di restituire il ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) Manuelè finito sulle prime pagine dei principali giornali all’estero per una vicenda che non riguarda il mondo del calcio giocato. Il portiere è concentrato in vista dell’inizio della prossima stagione, si è sempre dimostrato un estremo difensore molto affidabile. Il 36enne è diventato protagonista di una vicenda che non riguarda il mondo del calcio e che in poco tempo ha fatto il giro di tutti i social. L’episodio si è verificato qualche settimana fa, ma è diventato virale solo nelle ultime ore. Il riferimento è ad un avvenimento curioso:sale su un taxi in compagnia di un amico, a fine giornata l’autista trova un: è quello del portiere. Ilconteneva 800 euro in contanti, oltre a documenti d’identità, la patente e carte bancarie. L’autista ha pensato bene di restituire il ...

CalcioWeb : Un autista fa 120 km per restituire il portafoglio al portiere #Neuer, la ricompensa non è stata gradita: 'ridicola… - Sport_Fair : #Neuer perde il portafoglio, il tassista lo restituisce. La ricompensa del portiere è stata considerata 'ridicola,… - la_gata_lova : 1 Avido vs 1 Tirchio. Tassista fa 120 km per restituire a Neuer il portafogli: una maglia come ricompensa. «Presa… - KingEric_VII : Stavo leggendo questa storia incuriosito: 'Neuer è in Italia?' Poi ho realizzato che nessun tassista in Italia avre… - Luxgraph : Neuer perde il portafogli, tassista fa 120 km per restituirlo. La ricompensa? Una maglia. “Presa in giro” #corriere… -