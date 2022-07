Napoli, Simeone a un passo: il Cholito può giocare anche in coppia con Osimhen (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli è ormai vicinissimo all’acquisto di Simeone. Il Cholito sarà il vice Osimhen, ma potrà fare anche da spalla al nigeriano Il Napoli sta per chiudere l’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona. Il Cholito arriverà in azzurro nel ruolo di vice Osimhen, ma non è detto che i due non possano giocare insieme. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Spalletti potrebbe anche decidere di mandare in campo sia il nigeriano che l’argentino con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce per un attacco atomico. Una sorta di 4-2-2-2 che consentirebbe all’allenatore del Napoli di sfruttare tutte le sue carte offensive. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè ormai vicinissimo all’acquisto di. Ilsarà il vice, ma potrà fareda spalla al nigeriano Ilsta per chiudere l’acquisto di Giovannidal Verona. Ilarriverà in azzurro nel ruolo di vice, ma non è detto che i due non possanoinsieme. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Spalletti potrebbedecidere di mandare in campo sia il nigeriano che l’argentino con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce per un attacco atomico. Una sorta di 4-2-2-2 che consentirebbe all’allenatore deldi sfruttare tutte le sue carte offensive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

