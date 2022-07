LMDh a tutto testing: Porsche e Cadillac insieme a Sebring (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 2023 si avvicina, e per le LMDh significa darci dentro con il testing. Sul circuito leggendario di Sebring, Cadillac e Porsche si sono incrociate lungo la strada, impegnate nelle rispettive sessioni di collaudo. Due team leggendari come Penske e Ganassi stanno assistendo i due marchi nel far crescere la nuova generazione di prototipi, che l’anno prossimo sfideranno le Hypercar alla 24 ore di Le Mans. Altri brand sono al lavoro, ma in location differenti. LMDh a tutto testing: come procede il lavoro a Sebring? La pista nota per la massacrante 12 ore è rimasta asciutta tutto il tempo, consentendo alle due case di girare, girare e girare ancora. Non sappiamo nulla dei tempi sul giro, però possiamo dirvi che da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 luglio 2022) Il 2023 si avvicina, e per lesignifica darci dentro con il. Sul circuito leggendario disi sono incrociate lungo la strada, impegnate nelle rispettive sessioni di collaudo. Due team leggendari come Penske e Ganassi stanno assistendo i due marchi nel far crescere la nuova generazione di prototipi, che l’anno prossimo sfideranno le Hypercar alla 24 ore di Le Mans. Altri brand sono al lavoro, ma in location differenti.: come procede il lavoro a? La pista nota per la massacrante 12 ore è rimasta asciuttail tempo, consentendo alle due case di girare, girare e girare ancora. Non sappiamo nulla dei tempi sul giro, però possiamo dirvi che da ...

