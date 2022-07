Inter, Marotta: “Mi aspetto una stagione aggressiva e determinata” (Di venerdì 22 luglio 2022) Inter Marotta- L’Inter continua il suo precampionato in Trentino, nelle prossime giornate gli uomini di Inzaghi continueranno i loro impegni. Ieri i nerazzurri hanno vinto per 8-1 contro il Novara, a rete anche Lukaku. Il CEO dell’Inter, Beppe Marotta, è stato Intervistato ai microfoni di Dazn, trattando vari argomenti tra cui: le trattative fallite di Bremer e Dybala e gli obbettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del D.S dell’Inter: Sugli obbiettivi della prossima stagione: “Cosa mi aspetto dalla stagione? Una stagione aggressiva, ricca di determinazione, di coraggio, di voglia di fare, di conquistare trofei e posizioni. Inter più forte delle altre? Difficile ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- L’continua il suo precampionato in Trentino, nelle prossime giornate gli uomini di Inzaghi continueranno i loro impegni. Ieri i nerazzurri hanno vinto per 8-1 contro il Novara, a rete anche Lukaku. Il CEO dell’, Beppe, è statovistato ai microfoni di Dazn, trattando vari argomenti tra cui: le trattative fallite di Bremer e Dybala e gli obbettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del D.S dell’: Sugli obbiettivi della prossima: “Cosa midalla? Una, ricca di determinazione, di coraggio, di voglia di fare, di conquistare trofei e posizioni.più forte delle altre? Difficile ...

DAZN_IT : Skriniar via dall'Inter? Marotta interviene così ?? Esclusiva Marotta è su #DAZN - FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - GoalItalia : 'Dybala? E' stato tutto strumentalizzato, non c'era spazio per lui' ?? 'Skriniar? Dobbiamo guardare all'equilibrio… - infoitsport : Inter, Marotta: “Per Dybala non c’era spazio, Roma ideale per lui. Bremer..” - infoitsport : Mercato Inter, Marotta fa il punto su tutto: Skriniar, Bremer e Dybala -