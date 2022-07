Il cambiamento climatico e i rischi di diffusione del West Nile

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 luglio 2022) Quella delle infezioni davirus è un caso esemplare di attenzione del pubblico non concentrata sulle vere ragioni di preoccupazione. Certamente, i 4 decessi (due in Veneto, uno in Piemonte e un in Emilia Romagna) e i 15 casi confermati dall’inizio di Giugno al 19 Luglio 2022 dovrebbero spingere gli anziani, le persone fragili o immunocompromesse a maggiori precauzioni per evitare punture delle zanzare e dunque la possibile infezione. Questo fatto non dovrebbe tuttavia generare allarmismi soprattutto perché ilvirus non si trasmette da persona a persona ma principalmente attraverso punture di zanzare. Il fatto più preoccupante è invece, come mostra una vasta letteratura scientifica, che i fattori climatici sembrano essere stati cruciali nel mutare l’epidemiologia di questo virus determinando una ...