Highlights Berrettini-Martinez | quarti Atp Gstaad 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ilcon glidel match tra Matteoe Pedro, terminato con la vittoria in rimonta dell’azzurro col punteggio di 3-6 7-6(5) 6-1. Il tennista romano è protagonista di un clamoroso ribaltone quando era sotto 5-1 al tie-break del secondo set dopo aver perso il primo: vola in semifinale e affronterà Thiem. In alto ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.