'Gli operatori sono allo stremo: manca l'organico' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) Quel pompiere piegato dopo ore e ore di lavoro è l'immagine virale di una fatica immane da sostenere. Alla stregua dei volti dei medici devastati dal carico di pazienti che circolavano sui social in ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Quel pompiere piegato dopo ore e ore di lavoro è l'immagine virale di una fatica immane da sostenere. Alla stregua dei volti dei medici devastati dal carico di pazienti che circolavano sui social in ...

Dimsuonosoft : #Bodycam per gli operatori delle ambulanze in #Lombardia dopo l'aumento delle aggressioni. @RegLombardia investe 1,… - discoradioIT : #Bodycam per gli operatori delle ambulanze in #Lombardia dopo l'aumento delle aggressioni. @RegLombardia investe 1,… - gasparripdl : @AlessiaJuba Sulla sua ignoranza. Mica devo perquisire gli operatori tv e i loro tablet. Le psw sono loro non mie,… - enrica_emme : RT @ilgoriziano: Operatori ancora al lavoro per gli incendi: gara di solidarietà dei cittadini per raccogliere beni. #protezionecivile #vig… - maresca_franco : NOVITÀ NEL SINDACATO DEI GIORNALISTI, NASCE LA FIGEC Un sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’inf… -