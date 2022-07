Debutta “The Witches Seed”, Irene Grandi: “Sarà una bomba!” (Di venerdì 22 luglio 2022) foto di Lorenza DaverioFIRENZE – “Allora ci siamo! Stasera il debutto di “The Witches Seed”! È un’emozione forte, come forte è la musica e l’energia di questa straordinaria opera rock! Sono felice di fare parte di questo grande progetto teatrale con un team davvero eccezionale!!! Onorata di cantare la musica di Stewart Copeland e Chrissie Hynde, su libretto di Michael Moore e direzione di orchestra della splendida Eimear Noone! Siete pronti?! Sarà una bomba!!! Vi aspettiamo!!!”. Così su Facebook Irene Grandi in occasione della prima di “The Witches Seed”, opera che la vede collaborare con il batterista dei Police Stewart Copeland. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 22 luglio 2022) foto di Lorenza DaverioFIRENZE – “Allora ci siamo! Stasera il debutto di “The”! È un’emozione forte, come forte è la musica e l’energia di questa straordinaria opera rock! Sono felice di fare parte di questo grande progetto teatrale con un team davvero eccezionale!!! Onorata di cantare la musica di Stewart Copeland e Chrissie Hynde, su libretto di Michael Moore e direzione di orchestra della splendida Eimear Noone! Siete pronti?!una!! Vi aspettiamo!!!”. Così su Facebookin occasione della prima di “The”, opera che la vede collaborare con il batterista dei Police Stewart Copeland. L'articolo L'Opinionista.

