Belle e sane anche con 40 gradi…mission impossible? I consigli degli esperti

(Di venerdì 22 luglio 2022) Con la consulenza del prof Sergio Noviello chirurgo estetico e direttore sanitario di Milano Estetica Diciamoci la verità, le elevatissime temperature raggiunte e previste per le prossime settimane mettono a dura provale beauty addicted, le stacanoviste dellazza che non mollano mai, nemmeno in vacanza! La domanda però sorge spontanea: “ma come si fa ad essere a posto con questo caldo?” Non tutto è perduto! Alcuni semplici suggerimenti possono aiutare in questa missionper godersi al meglio le tanto attese vacanze e limitare i danni dovuti al caldo sullazza e ancora prima sulla salute! Capelli Sole, salsedine, cloro, vento sono tutti fattori ambientali a cui i capelli sono esposti durante le vacanze, ma quest’anno le temperature elevate che non scendono da settimane rischiano di ...