Non è stato un periodo facile, quello vissuto negli ultimi mesi dal Niki. In seguito all'incidente avvenuto nel round della Supersport ad Estoril, il pilota finlandese si è dovuto sottoporre ad alcune operazioni e, soprattutto, all' amputazione di tre dita del piede ...... impressiona la buona prestazione di Mattia Casadei , sostituto dell'infortunato Nikiin ...Misano, cambia il regolamento: aumentano i giri motore della Ducati V2 La classifica SSP, Tuuli dopo l'amputazione: “Guidare fa male, ma spingo per tornare” Il pilota finlandese è salito in moto per la prima volta dopo il terribile incidente di Estoril che gli è costato tre dita del piede: “Provo dolore in sella, ma sono felice del mio recupero” ...Alyoska Costantino | Contro Dominique Aegerter, nella SSP di oggi, non ce n’è per nessuno. E’ questa la realtà dei fatti che emerge dopo la Superpole del GP ...