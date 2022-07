Roma: l'Opa non sarà prorogata (Di giovedì 21 luglio 2022) L'offerta pubblica di acquisto della Roma non sarà prorogata e non ci saranno rialzi di prezzo ulteriori. E' quanto annunciato dal club giallorosso: "Romolus and Remus Investment LLC comunica ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) L'offerta pubblica di acquisto dellanone non ci saranno rialzi di prezzo ulteriori. E' quanto annunciato dal club giallorosso: "Romolus and Remus Investment LLC comunica ...

siamo_la_Roma : ?? Comunicato stampa della #Roma ?? 'Ultimi due giorni d'OPA' ?? La nota del club #ASRoma - ciski69 : RT @LAROMA24: As Roma: non ci saranno proroghe all'Opa o altri rialzi di prezzo (COMUNICATO UFFICIALE) #AsRoma - LAROMA24 : As Roma: non ci saranno proroghe all'Opa o altri rialzi di prezzo (COMUNICATO UFFICIALE) #AsRoma… - glooit : Roma: l'Opa non sarà prorogata leggi su Gloo - forzaroma : Roma, ultimi due giorni per aderire all'Opa. No ad altre proroghe e rialzi di prezzo #ASRoma -