Osimhen o Kvaratskhelia | Capello non ha dubbi su chi sarà più decisivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 luglio 2022) Khvichanon è ufficialmente stato il primo acquisto del Napoli, ma certamente è un giocatore su cui il club di De Laurentiis aveva gli occhi da tantissimo tempo. Il suo acquistofondamentale per non far sentire ai tifosi azzurri e a Luciano Spalletti la mancanza di Lorenzo Insigne, anche se noncerto facile sostituire il capitano. Di questo e anche di altri temi ha parlato Fabio, ex allenatore tra le altre di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: FOTO: Getty –Georgia“Il Napoli ha perso Insigne, non uno qualunque. Cida capire che cosa potrà dare agli azzurri il nuovo acquisto, del quale parlano comunque ...