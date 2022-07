Mattarella riceve Fico e Casellati al Quirinale

Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - Quirinale : Il Presidente #Mattarella riceve al #Quirinale la Presidente del Senato #Casellati - annabennardo2 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella riceve al #Quirinale la Presidente del Senato #Casellati - QuinziUgo : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella riceve al #Quirinale il Presidente della Camera dei deputati #Fico - fachetti3333 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella riceve al #Quirinale il Presidente della Camera dei deputati #Fico -

Casellati e Fico, ha ricevuto al palazzo del Quirinale i presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 88 della Costituzione. Non si esclude che il capo dello Stato in ...In rispostaparole dure e urlate: 'Vai a piangere da un'altra parte e prenditi lo Xanax'. ... Sergioe al premier Mario Draghi la disponibilità del centrodestra di governo a sostenere ...La crisi di Governo si è consumata in una settimana, portando allo scioglimento delle Camere: analizziamo le motivazioni e le conseguenze.Mario Draghi si è dimesso, Governo in carica per gli affari correnti. Mattarella convoca Fico e Casellati: si va verso lo scioglimento delle Camere - Forza Italia perde pezzi: dopo Gelmini, via anche ...