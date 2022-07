L'errore più grande di Mario Draghi? Aver disprezzato il Parlamento (Di giovedì 21 luglio 2022) Era un peccato che gli estimatori e sostenitori di Mario Draghi non capissero, nei giorni scorsi, quant' era sbagliato e persino controproducente suonare i tromboni della loro retorica nel racconto del Paese mobilitato a richiedere che il presidente del Consiglio non mollasse. Non capivano, evidentemente, che celebrare l'Italia dei sindaci, delle Acli, dell'Arci, delle cooperative, di Legambiente e insomma di tutta la fiera strapaesana adunata a sostegno del governo (mancavano solo i ragionieri associati, il sindacato dei bidelli e i plenipotenziari delle sale da ballo) significava aggiungere l'ultimo fiocco populista sull'abitudine italiana di impacchettare il potere in un'eterna soluzione commissariale. E puntualmente Mario Draghi, nel suo discorso di ieri, è caduto nella rete che irresponsabilmente quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Era un peccato che gli estimatori e sostenitori dinon capissero, nei giorni scorsi, quant' era sbagliato e persino controproducente suonare i tromboni della loro retorica nel racconto del Paese mobilitato a richiedere che il presidente del Consiglio non mollasse. Non capivano, evidentemente, che celebrare l'Italia dei sindaci, delle Acli, dell'Arci, delle cooperative, di Legambiente e insomma di tutta la fiera strapaesana adunata a sostegno del governo (mancavano solo i ragionieri associati, il sindacato dei bidelli e i plenipotenziari delle sale da ballo) significava aggiungere l'ultimo fiocco populista sull'abitudine italiana di impacchettare il potere in un'eterna soluzione commissariale. E puntualmente, nel suo discorso di ieri, è caduto nella rete che irresponsabilmente quella ...

