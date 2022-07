Highlights Lazio-Primorje 4-0 | amichevole 2022 VIDEO

(Di giovedì 21 luglio 2022) Glie le azioni salienti di4-0, quarto test precampionato dei biancocelesti. Per la squadra allenata da Maurizio Sarri, al 17? Milinkovic-Savic sblocca il risultato con un gran tiro sotto la traversa, il raddoppio di Pedro arriva al 21? al termine di una azione personale. Tris di Cataldi al 50? con un sinistro dalla distanza che non lascia scampo al portiere. All’89’ il neo acquisto Cancellieri firma il quarto gol. SportFace.

- Triestina 3 - 1: gli Glie i gol di- Triestina , l'amichevole precampionato 2022 disputata nel ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. Arrivano alcune indicazioni per mister Maurizio Sarri, che vede i ... Lazio Primorje Ajdovscina 4-0: risultato amichevole, gol e highlights Lazio Primorje, risultato, tabellino e highlights del match LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Al ...Ha parlato il presidente della Lega Calcio Serie A. Il termine di discussione è stata la nuova divisione dei diritti televisivi ...