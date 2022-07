Governo, Cinque Stelle in assemblea, Conte: Ieri toni di disprezzo nei nostri confronti. Siamo stati coerenti (Di giovedì 21 luglio 2022) “Anche se eravamo propensi a dare l’appoggio esterno, Ieri nemmeno questo è stato possibile. Ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni”, dice, secondo quanto apprende l’Adnkronos, il leader M5S Giuseppe Conte nel corso dell’assemblea dei deputati grillini. “Ieri ci sono stati toni di disprezzo verso di noi”, attacca l’ex premier, “ci è sembrato più coerente togliere il disturbo piuttosto che votare contro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) “Anche se eravamo propensi a dare l’appoggio esterno,nemmeno questo è stato possibile. Ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni”, dice, secondo quanto apprende l’Adnkronos, il leader M5S Giuseppenel corso dell’dei deputati grillini. “ci sonodiverso di noi”, attacca l’ex premier, “ci è sembrato più coerente togliere il disturbo piuttosto che votare contro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

