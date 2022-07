Crisi governo | ipotesi dimissioni Draghi | cosa succede

(Di giovedì 21 luglio 2022) A questa disposizione occorre aggiungere la norma elettorale per cui il decreto che fissa la data del voto deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 'non oltre il 45/mo giorno antecedente ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - PIERPAO67864611 : RT @_aug_10th: Vi anticipo il futuro: 1. Vittoria Salvini-Meloni 2. Finanze pubbliche fuori controllo 3. Crisi finanziaria 4. BCE e UE si r… - MKISKOV : RT @jacopo_iacoboni: In tutto questo, nessuno dei ministri dei partiti che hanno creato la crisi (Conte, Salvini e Berlusconi) si è tuttora… -

I future sul Ftse Mib sono deboli aspettando gli sviluppi della situazione politica interna. Nel giorno della Bce, migliori prospettive per le altre Borse europee (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Piazza ...... chiede il voto di fiducia sulla risoluzione 'Casini', la ottiene (95 voti su 133) ma è un... sarà lui, come hanno sottolineato oggi fonti di palazzo Chigi, a gestire l'evolversi della...“Per Draghi è stata una crisi paradossale. Non era necessaria ed è davvero un male che la si sia provocata per un fiocco di neve e poi sia diventata una valanga” e “questa è una crisi potenzialmente i ...Draghi annuncia oggi nell'aula della Camera, all'inizio della discussione generale, la propria intenzione di andare a dimettersi al Quirinale. La seduta è convocata per le ore 9:00. Il premier ...