Cannavaro | «Difensori all’estero | segno dell’impoverimento della Serie A»

Il campione del Mondo 2006 Fabio Cannavaro ha commentato la fuga all'estero dalla Serie A dei Difensori Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006 con l'Italia, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della fuga all'estero dei Difensori della Serie A. «Fui il primo difensore italiano a trasferirmi in Europa. Dalla Juventus al Real Madrid, una scelta che maturò per la sintonia con Fabio Capello. Fu lui a convincermi a superare ogni scetticismo. Lasciai la squadra più vincente in Italia, ma davanti avevo la più bella delle realtà europee in un campionato diverso e a quei tempi stellare. Gli anni più belli della mia vita.»

