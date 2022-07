"All'Ue serve un governo di centrodestra a Roma". Dal Ppe l'appoggio a FI (Di giovedì 21 luglio 2022) La mossa di Forza Italia di non votare la fiducia a Mario Draghi è stata sposata da Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe in Europa Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) La mossa di Forza Italia di non votare la fiducia a Mario Draghi è stata sposata da Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe in Europa

FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - marcodimaio : Contano di più le convenienze dei partiti o l'interesse dell'Italia? Dalla risposta che i leader daranno a questa… - sole24ore : #Draghi: All’Italia non serve una fiducia di facciata. Voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Pe… - kal_1979 : @BiondoNik In questo paese l’acume politico non serve, basta ragionare come se si fosse all’asilo… purtroppo Draghi… - SerglocSergio : RT @pfmajorino: Verso le elezioni - al di là se di ottobre o meno- spero che il #PD non si metta a inseguire partitini e c. Ma vada avan… -

Disbrigo affari correnti e nuove elezioni: ecco come funziona ... in quanto adempimento ad obblighi internazionali o derivanti dall appartenenza all'Ue. Al ... potranno essere approvati decreti legislativi solo se serve ad evitarne la scadenza dei termini. Il governo ... Caldo: 7 consigli per sopravvivere all'ondata di calore Se puoi, di notte, appendi un lenzuolo bagnato davanti a una finestra aperta: serve per abbassare la temperatura nella stanza. Se hai un ventilatore, puntalo verso di te per rinfrescarti. Bevi molto ... Calcio Atalanta ... in quanto adempimento ad obblighi internazionali o derivanti dall appartenenza'Ue. Al ... potranno essere approvati decreti legislativi solo sead evitarne la scadenza dei termini. Il governo ...Se puoi, di notte, appendi un lenzuolo bagnato davanti a una finestra aperta:per abbassare la temperatura nella stanza. Se hai un ventilatore, puntalo verso di te per rinfrescarti. Bevi molto ... "All'Inter serve la cessione di Pinamonti", il focus