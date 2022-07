21 luglio … (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli eventi datati 21 luglio Come si dice ‘saudade’ in spagnolo? Ne soffrì anche l’argentino Mario Boyé, prelevato dal Genoa nel 1949. Ma in rossoblù disputò solo 18 gare (dodici reti), causa la lontananza dai familiari, come ha scritto a fine 2014 Simone Arveda su un numero del Guerin Sportivo pubblicando la classifica dei 100 di sempre del ‘Vecchio Balordo’). Con l’Albiceleste festeggiò tre volte la Coppa America. Se ne andava il 21 luglio di trent’anni fa, otto giorni prima del suo settantesimo compleanno. A proposito dei rossoblù: contro il ‘Grifone’ esordì in Serie B il 13 settembre 1987 Nico Facciolo, centodiciotto presenze nel campionato cadetto tra i pali di Arezzo e Reggiana, che oggi compie sessant’anni. E un secolo fa nasceva lo svedese Par Bengtsson, prelevato dai granata dopo la tragedia di Superga. Realizzò il primo gol in Italia il 23 ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli eventi datati 21Come si dice ‘saudade’ in spagnolo? Ne soffrì anche l’argentino Mario Boyé, prelevato dal Genoa nel 1949. Ma in rossoblù disputò solo 18 gare (dodici reti), causa la lontananza dai familiari, come ha scritto a fine 2014 Simone Arveda su un numero del Guerin Sportivo pubblicando la classifica dei 100 di sempre del ‘Vecchio Balordo’). Con l’Albiceleste festeggiò tre volte la Coppa America. Se ne andava il 21di trent’anni fa, otto giorni prima del suo settantesimo compleanno. A proposito dei rossoblù: contro il ‘Grifone’ esordì in Serie B il 13 settembre 1987 Nico Facciolo, centodiciotto presenze nel campionato cadetto tra i pali di Arezzo e Reggiana, che oggi compie sessant’anni. E un secolo fa nasceva lo svedese Par Bengtsson, prelevato dai granata dopo la tragedia di Superga. Realizzò il primo gol in Italia il 23 ...

