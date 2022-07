WTA Palermo 2022, Zhang Shuai si ritira dal torneo, Jasmine Paolini approda ai quarti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Palermo 2022 di tennis, nel corso del 33° Palermo Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, si ritrova improvvisamente orfano della numero 3 del seeding: si è ritirata la cinese Zhang Shuai. La testa di serie numero 3 del tabellone avrebbe dovuto chiudere il programma sul Centrale questa sera, ma ha dato forfait e quindi avanza direttamente ai quarti senza giocare l’azzurra Jasmine Paolini. La tennista italiana tornerà in campo venerdì contro la vincente della sfida di domani tra l’austriaca Julia Grabher e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. L’ANNUNCIO DEL RITIRO DI Zhang Shuai Zhang ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il tabellone principale di singolare femminile delWTA 250di tennis, nel corso del 33°Ladies Open, sulla terra battuta outdoor siciliana, si ritrova improvvisamente orfano della numero 3 del seeding: si èta la cinese. La testa di serie numero 3 del tabellone avrebbe dovuto chiudere il programma sul Centrale questa sera, ma ha dato forfait e quindi avanza direttamente aisenza giocare l’azzurra. La tennista italiana tornerà in campo venerdì contro la vincente della sfida di domani tra l’austriaca Julia Grabher e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. L’ANNUNCIO DEL RITIRO DI...

