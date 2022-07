Tyrrhenian Lab, master per 15 neolaureati: saranno assunti da Terna a Cagliari (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cagliari, 20 lug. (Adnkronos) - L'Università di Cagliari e Terna uniscono le forze per formare esperti in digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica. Nell'Aula magna del rettorato del capoluogo sardo è stato presentato il master di secondo livello, promosso nell'ambito del 'Tyrrhenian lab', che permetterà a 15 studenti di raggiungere un alto grado di specializzazione ed essere poi assunti nella sede Cagliaritana del gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale. "Oltre agli interventi infrastrutturali sulle reti, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e all'incremento dei sistemi di accumulo - spiega Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna -, il quarto elemento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022), 20 lug. (Adnkronos) - L'Università diuniscono le forze per formare esperti in digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica. Nell'Aula magna del rettorato del capoluogo sardo è stato presentato ildi secondo livello, promosso nell'ambito del 'lab', che permetterà a 15 studenti di raggiungere un alto grado di specializzazione ed essere poinella sedetana del gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale. "Oltre agli interventi infrastrutturali sulle reti, allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e all'incremento dei sistemi di accumulo - spiega Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di-, il quarto elemento ...

