The game is over. Si va alle elezioni dopo l'estate Vincono diktat e veti. Maggioranza in ordine sparso (Di mercoledì 20 luglio 2022) E' fatta. Si va alle elezioni politiche anticipate subito dopo l'estate. Due le date più probabili: domenica 25 settembre o domenica 2 ottobre. Ormai tutti i segnali e tutte le fonti indicano le urne come la soluzione finale di quanto sta accadendo a Palazzo Madama. D'altronde, dopo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 luglio 2022) E' fatta. Si vapolitiche anticipate subitol'. Due le date più probabili: domenica 25 settembre o domenica 2 ottobre. Ormai tutti i segnali e tutte le fonti indicano le urne come la soluzione finale di quanto sta accadendo a Palazzo Madama. D'altronde,... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

emmepost : RT @AroundTheGameIT: Continua il nostro tributo a Ray Allen, nel giorno del suo 47esimo compleanno. In questo articolo abbiamo ripercorso l… - maggiomusicale : RT @VentiLucenti: Questa sera, mercoledì ???? ???????????? ?????? ????.???? vi aspettiamo con #TheWAMGame nel Parco Corsini del @comunefucecchio. ????????????????… - UnoTvnews : A Salerno il progetto “Don’t stop the game” per giovani e anziani - alexuhperez : I wanna go to the Barça game - VentiLucenti : Questa sera, mercoledì ???? ???????????? ?????? ????.???? vi aspettiamo con #TheWAMGame nel Parco Corsini del @comunefucecchio. ????… -