Papa Francesco in Canada dal 24 al 30 luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) CITTA' DEL VATICANO – . In questa maniera il pontefice non solo restituisce la visita che gli hanno fatto gli autoctoni del paese per denunciare, la scorsa primavera a Roma, il 'genocidio culturale' che hanno subito nel corso dei decenni, così completando il 'mea culpa' a L'articolo proviene da Webmagazine24.

AGisotti : Ho avuto la fortuna di conoscere padre Diego Fares, uomo saggio, profondo e con un gran senso dell’umorismo. Ci man… - vaticannews_it : #PapaFrancesco udienza ai Principi di #Monaco Alberto II e Charlene. Mezz’ora circa di colloquio e poi il tradizion… - vaticannews_it : #PapainCanada Un pellegrinaggio penitenziale, un gesto concreto di vicinanza verso le popolazioni indigene che abit… - tg2000it : ????????#PapaFrancesco in #Canada, il programma del #viaggioapostolico Incontri con popolazioni indigene, tra cui gli… - voceditalia : Papa Francesco in Canada, mea culpa per orrori in scuole indigeni -