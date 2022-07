Movimenti e «seconde ondate» Pratiche collettive e di trasformazione

Pubblicità

varesenews.it

Nel caso dell'abitazione occupata nei giorni precedenti a quello di sabato, peraltro, nessuna segnalazione disospetti è giunta da possibili vicini o persone del posto, quindi segno di uno ...Ma prende sempre più forma la nuova creatura per la stagione alle porte nonostante in ballo ci siano ancoraimportanti relativi non allelinee ma allo scacchiere titolare. Armi e seconde case nel mirino dei pusher della Valcuvia Sabato due nordafricani svegliati dai carabinieri dopo essersi introdotti in una casa di vacanza a Gemonio. Attenzione alle armi da caccia detenute nelle abitazioni ...L'Avellino si muove sul mercato per rinforzare le seconde linee. L'edizione irpina de Il Mattino riepiloga i movimenti in entrata: "Continuano gli annunci in casa Avellino. Dopo ...