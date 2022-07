LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marini vola in semifinale nel fioretto. Si assegnano le medaglie (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DEI Mondiali DI Scherma 17:51 Molto decisa la partenza della nipponica, che in un battito di ciglia si porta sul 5-1. 17:49 Al via Emura, numero 6 del ranking mondiale, contro Navarro. La spagnola occupa la 55esima posizione del ranking. 17:48 Entrano le atlete, presentate dalla speaker dell’impianto egiziano. Tra pochi istanti si riparte con le semifinali di sciabola femmnile. 17:45 Al termine delle semifinali femminili, spazio a quelle del fioretto maschile con Tommaso Marini chiamato all’impresa contro il campione Olimpico Ka Long Cheung. 17:42 La prima semifinale vedrà opposta la ventitreenne giapponese Misaki Emura alla spagnola Araceli Navarro. A seguire toccherà alla greca Despina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEIDI17:51 Molto decisa la partenza della nipponica, che in un battito di ciglia si porta sul 5-1. 17:49 Al via Emura, numero 6 del ranking mondiale, contro Navarro. La spagnola occupa la 55esima posizione del ranking. 17:48 Entrano le atlete, presentate dalla speaker dell’impianto egiziano. Tra pochi istanti si riparte con le semifinali di sciabola femmnile. 17:45 Al termine delle semifinali femminili, spazio a quelle delmaschile con Tommasochiamato all’impresa contro il campione Olimpico Ka Long Cheung. 17:42 La primavedrà opposta la ventitreenne giapponese Misaki Emura alla spagnola Araceli Navarro. A seguire toccherà alla greca Despina ...

