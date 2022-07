Gruppo Volkswagen - Cariad si allea con la STMicroelectronics per i microprocessori

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilentra per la prima volta in relazione diretta con due dei maggiori fornitori di semiconduttori al mondo. La controllataha sottoscritto un accordo preliminare con la multinazionale italo-franceseper lo sviluppo congiunto di processori SoC (system-on-chip) per applicazioni automobilistiche. L'obiettivo è progettare dispositivi micro-elettronici su misura in grado di migliorare la connettività, la gestione energetica e gli aggiornamenti in remoto della nuova generazione di veicoli del costruttore tedesco. Coinvolta anche la Tsmc. L'accordo coinvolge anche un'altra delle principali aziende del settore dei chip: è previsto che sia la Tsmc, il maggior produttore al mondo di semiconduttori per conto terzi, a fornire allai wafer di silicio ...