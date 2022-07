Draghi domani alla Camera. Fonti governo: “Si dimetterà” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi non salirà al Quirinale questa sera. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, salirà probabilmente domani al Colle per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il passaggio di oggi in Senato che ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo. “Draghi domani andrà alla Camera solo per dimettersi. Game over”, riferiscono Fonti di governo all’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale -domani alle 9 a Montecitorio- il premier annuncerà le proprie dimissioni per poi salire al Quirinale. La risoluzione Casini su cui il premier ha posto la fiducia è passata al Senato con soli 95 voti a favore. I voti contrari sono stati 38 e nessun astenuto. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il premier Marionon salirà al Quirinale questa sera. Il presidente del Consiglio, Mario, salirà probabilmenteal Colle per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il passaggio di oggi in Senato che ha di fatto sancito la fine dell’esecutivo. “andràsolo per dimettersi. Game over”, riferisconodiall’Adnkronos, confermando che all’inizio della discussione generale -alle 9 a Montecitorio- il premier annuncerà le proprie dimissioni per poi salire al Quirinale. La risoluzione Casini su cui il premier ha posto la fiducia è passata al Senato con soli 95 voti a favore. I voti contrari sono stati 38 e nessun astenuto. ...

