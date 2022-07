Un’altra new entry in FBI: Most Wanted, Edwin Hodge sarà un nuovo agente della task force (Di martedì 19 luglio 2022) FBI: Most Wanted accoglie Un’altra new entry: dopo l’avvicendamento al vertice del cast tra Julian McMahon e Dylan McDermott, la quarta stagione del poliziesco CBS accoglie l’attore Edwin Hodge. sarà un nuovo membro della task force nei prossimi episodi: il suo ingresso punta a riempire il vuoto lasciato dall’uscita di Miguel Gomez, annunciata lo scorso giugno. Hodge farà il suo debutto in FBI: Most Wanted 4 nei panni di Ray Cannon il prossimo autunno, presumibilmente già nella première di stagione che negli Stati Uniti è fissata per il 20 settembre, secondo quanto riportato da Deadline. Il personaggio di Cannon arriverà nella squadra di Remy Scott ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) FBI:accoglienew: dopo l’avvicendamento al vertice del cast tra Julian McMahon e Dylan McDermott, la quarta stagione del poliziesco CBS accoglie l’attoreunmembronei prossimi episodi: il suo ingresso punta a riempire il vuoto lasciato dall’uscita di Miguel Gomez, annunciata lo scorso giugno.farà il suo debutto in FBI:4 nei panni di Ray Cannon il prossimo autunno, presumibilmente già nella première di stagione che negli Stati Uniti è fissata per il 20 settembre, secondo quanto riportato da Deadline. Il personaggio di Cannon arriverà nella squadra di Remy Scott ...

