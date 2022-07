Ucraina, palazzo colpito a Kramatorsk: almeno un morto e sei feriti (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo le autorita' locali, un attacco russo sferrato nel cuore della zona residenziale della citta' di Kramatorsk, in Ucraina, ha dato fuoco a un edificio e ha provocato un morto e sei feriti, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo le autorita' locali, un attacco russo sferrato nel cuore della zona residenziale della citta' di, in, ha dato fuoco a un edificio e ha provocato une sei, con ...

Pubblicità

a_lambardi : @confuso49 @luca_reloaded @Palazzo_Chigi No, minacce non ce ne sono. Le forniture al momento sono ridotte a causa d… - Gianl1974 : RT @JozeJechich_JJ: @buzzax66 @Gianl1974 @marangelo2005 @HSkelsen Congiure di palazzo Provincie insofferenti (ceceni) Largo impiego di merc… - LPincia : RT @JozeJechich_JJ: @buzzax66 @Gianl1974 @marangelo2005 @HSkelsen Congiure di palazzo Provincie insofferenti (ceceni) Largo impiego di merc… - omniafluit : Di Battista certifica che la guerra in Ucraina non esiste: Di Battista certifica che nessun palazzo è bruciato, ne… - JozeJechich_JJ : @buzzax66 @Gianl1974 @marangelo2005 @HSkelsen Congiure di palazzo Provincie insofferenti (ceceni) Largo impiego di… -