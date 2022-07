Tour de France 2022, David Gaudu: “Ci vorrà un po’ di fortuna per salire sul podio” (Di martedì 19 luglio 2022) Mantenendosi stabilmente nel gruppo maglia gialla, David Gaudu guadagna ben tre posizioni in classifica generale grazie al risultato maturato nella tappa odierna del Tour de France 2022: la diciottesima posizione finale, tagliando il traguardo insieme a Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, tra gli altri, permette al Francese di poter competere per il podio, arrivati all’ultima settimana della Grande Boucle. Infatti, il corridore della Groupama-FDJ si trova adesso in quinta posizione in classifica generale: +4’24” da Vingegaard, +1’41” dal britannico Geraint Thomas che al momento occupa il gradino più basso del podio del Tour; insomma, la terza posizione in classifica generale è assolutamente alla portata del Francese, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Mantenendosi stabilmente nel gruppo maglia gialla,guadagna ben tre posizioni in classifica generale grazie al risultato maturato nella tappa odierna delde: la diciottesima posizione finale, tagliando il traguardo insieme a Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, tra gli altri, permette alse di poter competere per il, arrivati all’ultima settimana della Grande Boucle. Infatti, il corridore della Groupama-FDJ si trova adesso in quinta posizione in classifica generale: +4’24” da Vingegaard, +1’41” dal britannico Geraint Thomas che al momento occupa il gradino più basso deldel; insomma, la terza posizione in classifica generale è assolutamente alla portata delse, ...

