Sting a Parma il 19 luglio, scaletta e ultimi biglietti (Di martedì 19 luglio 2022) Un concerto di Sting a Parma il 19 luglio: tutto è pronto per il live dell’artista al Parco Ducale stasera, martedì 19 luglio 2022. Il concerto si colloca nell’ambito della tournée europea del My Songs Tour, la tournée che segue la pubblicazione del disco My Song, datato 2019. Nella primavera di quell’anno, Sting aveva intrapreso la tournée internazionale, che lo aveva già portato sui palchi d’Europa, poi stoppata bruscamente a causa della pandemia Covid-19. I concerti già programmati, quindi, sono stati costretti a posticipi per essere riprogrammati nel 2022. Finalmente stasera è atteso il concerto di Sting a Parma. In scaletta i successi della sua carriera solista ma anche i brani rilasciati quando faceva parte dei Police per uno spettacolo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Un concerto diil 19: tutto è pronto per il live dell’artista al Parco Ducale stasera, martedì 192022. Il concerto si colloca nell’ambito della tournée europea del My Songs Tour, la tournée che segue la pubblicazione del disco My Song, datato 2019. Nella primavera di quell’anno,aveva intrapreso la tournée internazionale, che lo aveva già portato sui palchi d’Europa, poi stoppata bruscamente a causa della pandemia Covid-19. I concerti già programmati, quindi, sono stati costretti a posticipi per essere riprogrammati nel 2022. Finalmente stasera è atteso il concerto di. Ini successi della sua carriera solista ma anche i brani rilasciati quando faceva parte dei Police per uno spettacolo ...

Pubblicità

soundsblogit : Sting, Parma, 19 luglio 2022: info biglietti e scaletta concerto - LaBrux_ : Quindi un biglietto per il concerto di Sting a Parma non si trova in alcun modo. Ok. - GSqueri : La grande #musica nello splendido #ParcoDucale di #Parma ??#12luglio #FabriFibra ??#14luglio #Irama ??#19luglio… - parmawelcomeoff : Continua la grande musica al #ParcoDucale di #Parma ??12 luglio Fabri Fibra ??14 luglio Irama ??19 luglio Sting Avete… -

Sting, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni Tutte le canzoni nella scaletta dei concerti di Sting, impegnato nel 2022 anche in un live in Italia, a Parma. Sting in Italia è di casa. Vederlo dalle nostre parti non è una sorpresa. Sappiamo benissimo che il cantautore britannico abbia una splendida residenza sulle colline toscane, con tanto di ... La scaletta del concerto di Irama a Parma Incominciato lo scorso 7 luglio nella suggestiva cornice sotto le stelle di Parco Ducale, Parma ... con Sting che porterà nella Penisola tutto il meglio della sua musica per un concerto indimenticabile. Soundsblog Sting torna in Italia: la scaletta del possibile concerto di Parma Tutte le canzoni nella scaletta dei concerti di Sting, impegnato nel 2022 anche in un live in Italia, a Parma. La scaletta del concerto di Irama a Parma Proseguono gli appuntamenti estivi di Irama Live 2022, il tour di Irama che questa sera si esibirà dal vivo al Parco Ducale di Parma. Ecco la possibile scaletta di brani della serata che includerà anc ... Tutte le canzoni nella scaletta dei concerti di, impegnato nel 2022 anche in un live in Italia, ain Italia è di casa. Vederlo dalle nostre parti non è una sorpresa. Sappiamo benissimo che il cantautore britannico abbia una splendida residenza sulle colline toscane, con tanto di ...Incominciato lo scorso 7 luglio nella suggestiva cornice sotto le stelle di Parco Ducale,... conche porterà nella Penisola tutto il meglio della sua musica per un concerto indimenticabile. Sting, Parma, 19 luglio 2022: info biglietti e scaletta concerto Tutte le canzoni nella scaletta dei concerti di Sting, impegnato nel 2022 anche in un live in Italia, a Parma.Proseguono gli appuntamenti estivi di Irama Live 2022, il tour di Irama che questa sera si esibirà dal vivo al Parco Ducale di Parma. Ecco la possibile scaletta di brani della serata che includerà anc ...