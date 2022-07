Riconvertire gli scooter in elettrico, nasce la startup Talet-e (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Un brevetto italiano per la mobilità sostenibile, applicabile sin da subito per la conversione del parco circolante degli scooter a combustione fossile, in elettrico. nasce con queste premesse Talet-e, una start-up 100% italiana di ideazione, progettazione, ingegnerizzazione e produzione che ha completato il suo 'seed round' di finanziamenti nel mese di aprile. Partendo da un approccio di economia circolare, l'azienda punta a velocizzare la transizione all'elettrico promuovendo così una mobilità urbana molto smart, più efficiente, ecologica e sostenibile. La tecnologia di Talet-e, infatti, non genera rifiuti ma crea nuova utilità: sarà possibile continuare a viaggiare con il proprio scooter ma in modo più green ed economico. Una vera e ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Un brevetto italiano per la mobilità sostenibile, applicabile sin da subito per la conversione del parco circolante deglia combustione fossile, incon queste premesse-e, una start-up 100% italiana di ideazione, progettazione, ingegnerizzazione e produzione che ha completato il suo 'seed round' di finanziamenti nel mese di aprile. Partendo da un approccio di economia circolare, l'azienda punta a velocizzare la transizione all'promuovendo così una mobilità urbana molto smart, più efficiente, ecologica e sostenibile. La tecnologia di-e, infatti, non genera rifiuti ma crea nuova utilità: sarà possibile continuare a viaggiare con il proprioma in modo più green ed economico. Una vera e ...

Pubblicità

TV7Benevento : Riconvertire gli scooter in elettrico, nasce la startup Talet-e - - LocalPage3 : Riconvertire gli scooter in elettrico, nasce la startup Talet-e - Pax_Amoruso : @MarcoStac La soluzione per una piena compatibilità tra verde e costruzione di case è di riconvertire gli spazi abb… - assocostieri : Evento @Economy_Mag. #ASSOCOSTIERI: per affrontare la transizione necessario riconvertire le infrastrutture della l… -