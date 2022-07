Marsiglia, in arrivo un portiere dal Celta Vigo (Di martedì 19 luglio 2022) Come riportato da Marca, Ruben Blanco sarebbe ormai prossimo al trasferimento al Marsiglia. Arriverà dal Celta Vigo in prestito. Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Come riportato da Marca, Ruben Blanco sarebbe ormai prossimo al trasferimento al. Arriverà dalin prestito.

Pubblicità

marsiglia_lara : @LucaQuasimodo No no ovvio infatti ho precisato nei commenti che non è nemavue paragonabile a quella dell' arrivo d… - marsiglia_lara : RT @alessio_lento: Nonostante il vicino arrivo di #Bremer, la #Juventus continua a tenere viva anche la pista #PauTorres del #Villarreal. I… - LucaQuasimodo : @marsiglia_lara quando arrivò Ronaldo io piangevo dalla gioia,quel livello non lo toccheremo piu,però devo dire che… - MarseilleItalia : ?? Il Presidente Longoria conferma l'arrivo del difensore del Lens e della Nazionale francese di ? Jonathan Clauss… - MilanLiveIT : ???? In Francia danno il Milan interessato a Veretout ?? Possibile offerta a breve ?? Lui preferisce i rossoneri al Mar… -