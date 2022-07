Marmolada: domani i primi funerali delle vittime del crollo del ghiacciaio (Di martedì 19 luglio 2022) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Saranno celebrati domani i primi funerali di alcune delle vittime della Marmolada, esequie separate per chi è stato unito dalla valanga di domenica 3 luglio sulla Marmolada. A Isola Vicentina, nella chiesa parrocchiale, ci sarà l'ultimo saluto a Filippo Bari, 27 anni, tra i primi corpi riconosciuti. Per l'occasione, il sindaco Francesco Enrico Gonzo ha proclamato il lutto cittadino e ha invitato la cittadinanza "a rispettare un momento di silenzio alle ore 10 e gli esercizi commerciali a sospendere l'attività durante lo svolgimento delle esequie". In prima fila i genitori, il fratello e la moglie. "Non mi ero innamorata soltanto di te, mi ero innamorata anche del modo in cui vedevi il mondo. Ed è stato ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Saranno celebratidi alcunedella, esequie separate per chi è stato unito dalla valanga di domenica 3 luglio sulla. A Isola Vicentina, nella chiesa parrocchiale, ci sarà l'ultimo saluto a Filippo Bari, 27 anni, tra icorpi riconosciuti. Per l'occasione, il sindaco Francesco Enrico Gonzo ha proclamato il lutto cittadino e ha invitato la cittadinanza "a rispettare un momento di silenzio alle ore 10 e gli esercizi commerciali a sospendere l'attività durante lo svolgimentoesequie". In prima fila i genitori, il fratello e la moglie. "Non mi ero innamorata soltanto di te, mi ero innamorata anche del modo in cui vedevi il mondo. Ed è stato ...

TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Valdagno, tragedia Marmolada: domani lutto cittadino in memoria - LoZozzone : Però noto che continuano a parlare di #nucleare e #fossili. Se continuiamo così nessuno vedrà i ghiacciai domani. #Marmolada - ugomuffo : @Mereditella @lefrasidiosho messa solenne alle 12 domani sotto il ghiacciaio della Marmolada - Trentin0 : Dal Monte Baldo alla Panarotta, è emergenza incendi in Trentino: vigili del fuoco impegnati con l'elicottero, rinvi… - infoitinterno : Marmolada: procura nomina periti, domani conferenza stampa famiglia Miotti -