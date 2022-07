Lazio | ancora cori contro Acerbi | Maurizio Sarri interviene | allenamento sospeso

(Di martedì 19 luglio 2022)Francesco: il difensore è stato presa di mira anche durante l’ultimodellaad Auronzo di Cadore, negli ultimi scampoli di ritiro biancoceleste. “è pregato di recarsi verso l’uscita“, urlavano alcuni sostenitori presenti in tribuna. Il 34enne è stato contestato anche lo scorso di 10 luglio e sembra avere ormai deciso di lasciare la Capitale. Un’altra parte della tifoseria, invece, è con lui.è stato costretto a intervenire, interrompendo la seduta per andare direttamente a parlare con i tifosi. Il tecnico ha chiesto ai contestatori di smetterla con la contestazione e il suo gesto è stato accolto dall’applauso di tutti i presenti. Alla fine, grazie a ...

Così non si fa. Durante l'allenamento nel Cadore, Maurizio Sarri ha interrotto la seduta per andare a redarguire gli ultrà dellacheuna volta hanno contestato pesantemente Francesco Acerbi, con il quale il rapporto è ormai deteriorato. Il tecnico, però, non poteva accettare il comportamento incivile di pochi ...... Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia - Romagna, Toscana, Umbria,, Sardegna. La ricerca è rivolta a laureati che vogliono ...Francesco Acerbi, finito nella lista dei giocatori che piacciono alla Fiorentina, durante la sessione d'allenamento mattutina con la sua Lazio è stato nuovamente ...Stasera ad Auronzo l’incontro della squadra con i tifosi: sarà presentata anche la maglia da indossare in trasferta, bianca con le maniche azzurre ...