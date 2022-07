L’attrice Emilia Clarke: “Dopo due aneurismi, parte del mio cervello non funziona più” (Di martedì 19 luglio 2022) “E’ stato il dolore più lancinante“. L’attrice britannica Emilia Clarke è sopravvissuta a due aneurismi ma nonostante ciò porta ancora sulla sua pelle i danni di questo terribile dramma. La star di “Game Of Thrones“, l’epica serie HBO tratta dai libri di George Martin, ha parlato della sua esperienza in una recente intervista della BBC, esprimendo tutta la sua gratitudine per essere riuscita a riprendersi Dopo aver “perso un bel po’ di cervello“. La biondissima Daenerys Targaryen di “Games Of Thrones” – come aveva già raccontato per la prima volta nel 2019 – ha subito due aneurismi cerebrali, quasi letali, entrambi mentre lavorava alla serie fantasy di HBO: il primo nel 2011, poco Dopo il termine delle riprese della prima stagione de “Il Trono di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 19 luglio 2022) “E’ stato il dolore più lancinante“.britannicaè sopravvissuta a duema nonostante ciò porta ancora sulla sua pelle i danni di questo terribile dramma. La star di “Game Of Thrones“, l’epica serie HBO tratta dai libri di George Martin, ha parlato della sua esperienza in una recente intervista della BBC, esprimendo tutta la sua gratitudine per essere riuscita a riprendersiaver “perso un bel po’ di“. La biondissima Daenerys Targaryen di “Games Of Thrones” – come aveva già raccontato per la prima volta nel 2019 – ha subito duecerebrali, quasi letali, entrambi mentre lavorava alla serie fantasy di HBO: il primo nel 2011, pocoil termine delle riprese della prima stagione de “Il Trono di ...

