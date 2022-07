L’arte digitale è il filo conduttore tra presente e futuro (Di martedì 19 luglio 2022) Parlare di futuro oggi fa un po‘ paura. Lo percepiamo tutti, lo percepisce anche chi non ne è cosciente o non lo realizza. Fa un po‘ paura perché non sappiamo come sarà, non sappiamo quali sfide, quali evoluzioni e quali regressioni saremo costretti ad affrontare. Ecco perché parlarne, discuterne e provare a immaginarlo ha un sapore elettrizzante. Per quanto inaspettato. È un gesto controcorrente, perché nessuno osa. È quindi un compito che spetta agli artisti, ai visionari e ai giovani quasi più che alla politica e all‘economia. In questo senso si colloca la mostra presente futuro, portata da Reasoned Art a Roma per la quinta edizione di Videocittà o festival della Visione, che da quattro anni ha il merito di rendere la capitale più internazionale, fresca e coinvolgente grazie a eventi, spettacoli e performance che animano dal vivo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 luglio 2022) Parlare dioggi fa un po‘ paura. Lo percepiamo tutti, lo percepisce anche chi non ne è cosciente o non lo realizza. Fa un po‘ paura perché non sappiamo come sarà, non sappiamo quali sfide, quali evoluzioni e quali regressioni saremo costretti ad affrontare. Ecco perché parlarne, discuterne e provare a immaginarlo ha un sapore elettrizzante. Per quanto inaspettato. È un gesto controcorrente, perché nessuno osa. È quindi un compito che spetta agli artisti, ai visionari e ai giovani quasi più che alla politica e all‘economia. In questo senso si colloca la mostra, portata da Reasoned Art a Roma per la quinta edizione di Videocittà o festival della Visione, che da quattro anni ha il merito di rendere la capitale più internazionale, fresca e coinvolgente grazie a eventi, spettacoli e performance che animano dal vivo ...

