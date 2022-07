Iran, il regista Jafar Panahi arrestato e condannato a 6 anni di carcere - Magazine - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Jafar Panahi Il 62enne Jafar Panahi , regista Iraniano fra i più apprezzati al mondo, è stato arrestato e rinchiuso in carcere : il ministero della giustizia dell'Iran ha fatto sapere che dovrà ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)Il 62enneiano fra i più apprezzati al mondo, è statoe rinchiuso in: il ministero della giustizia dell'ha fatto sapere che dovrà ...

