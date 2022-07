Il Regno Unito non è fatto per il gran caldo (Di martedì 19 luglio 2022) È attrezzato peggio di altri paesi europei alle temperature massime di questi giorni, e le conseguenze si stanno iniziando a vedere Leggi su ilpost (Di martedì 19 luglio 2022) È attrezzato peggio di altri paesi europei alle temperature massime di questi giorni, e le conseguenze si stanno iniziando a vedere

Pubblicità

WRicciardi : facendo dilagare il virus incontrollato il Regno Unito ha registrato un terrificante record di 80.000 persone non p… - Tg3web : Emergenza climatica nel Regno Unito. A Londra scuole chiuse, disagi nei trasporti e l'invito a lavorare da casa. - fattoquotidiano : Regno Unito, oggi la giornata più calda della storia: punte di 43 gradi. Treni, metro e aerei bloccati e scuole chi… - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: Giornalari del Regno Unito interferiscono nella politica italiana Guardian “l'uscita di Draghi è una cattiva notizia per Ita… - FatimaCurzio : RT @ilpost: Il Regno Unito non è fatto per il gran caldo -