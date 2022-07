Governo | Malpezzi Pd | ' noi convintamente per andare avanti con Draghi | la Lega?'

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Noi lavoriamo con la stessa volontà da quattro giorni a questa parte: garantire che questopossa, smorzando tutte le polemiche e anche non rispondendo a certe provocazioni che in questi giorni ci sono state nei nostri confronti". Lo ha detto ad Agorà su Rai3 la presidente dei senatori del Pd Simona. "Per noi l'obiettivo è di evitare che il Paese vada alle elezioni in questo momento: una richiesta che viene anche dal basso, dagli italiani, dai sindaci, da quelli che hanno a cuore la situazione dell'Italia di fronte ad un autunno che si preannuncia difficile -ha aggiunto-. L'unica cosa che non possiamo permetterci è una crisi, dobbiamo occuparci dell'agenda sociale. Noi lavoriamo per questo. La, alleata con chi si oppone a ...