Giuseppe Milici | “A modo mio”

(Di martedì 19 luglio 2022) Oggi, alle ore 21, nell’area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, sarà ospite del cartellone de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour, giunto alla sua XXV edizione, l’armonicista, il quale si presenterà in quartetto con Nicola Pannarale al pianoforte, Filippo del Salvo al basso elettrico e Saverio Petruzzellis alla batteria, in una serata dal titolo “Amio”. Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, la Camera di Commercio – Coldiretti Salerno, la Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio del Comune di Salerno e della Fondazione Carisal. I Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour quest’anno sono rete con le seguenti associazioni: Campania Danza, ...