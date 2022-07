Fonderie Pisano non inquinano Sentenza della Corte d’Appello

(Di martedì 19 luglio 2022) di Erika Noschese Lenon: lo ha stabilito lad’ Appello di Salerno che ha finito per riconoscere come le contestazioni mosse alle, dopo un lungo accertamento dell’ Arpac puntellato anche da un prolungato sequestro, non abbiano alcun reale fondamento. La, dunque, conferma ladel I Tribunale di Salerno del 6 novembre 2020 al termine del giudizio abbreviato anche la E, infatti, anche ladi Appello di Salerno – condi proscioglimento del 15 luglio 2022 – ha confermato come non vi siano elementi per sostenere che lesi siano giovate di un’Aia (Autorizzazione Integrata ...

Sono stati assolti perché il fatto non sussiste in Corte d'Appello di Salerno i sette imputati del processo sul presunto inquinamento delle. L'inchiesta partì nel giugno 2016, dopo il sequestro dell'opificio di via dei Greci da parte dei carabinieri del Noe su delega della Procura di Salerno. Tutto era partito dalle ...... anche la Corte d'Appello di Salerno ha finito per riconoscere come le contestazioni mosse alle, dopo un lungo accertamento dell'Arpac puntellato anche da un prolungato sequestro, non ...Le fonderie Pisano non inquinano: lo ha stabilito la Corte d’ Appello di Salerno che ha finito per riconoscere come le contestazioni mosse alle Fonderie Pisano, dopo un lungo accertamento dell’ Arpac ...Anche la Corte di Appello di Salerno – con sentenza di proscioglimento del 15-07-2022 – ha confermato come non vi siano elementi per sostenere che le Fonderie Pisano si siano giovate di un’ Aia (Autor ...