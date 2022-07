Pubblicità

LocalPage3 : Con Talet-e nasce la Piattaforma Elettrica Universale per la riconversione degli scooter - TV7Benevento : Con Talet-e nasce la Piattaforma Elettrica Universale per la riconversione degli scooter - - AndreaCortiAC : Con Talet-e nasce la Piattaforma Elettrica Universale per la riconversione degli scooter -

Adnkronos

In linea, appunto,la mission di- e: dare nuova vita ai motori endotermici attraverso la trasformazione. LA SQUADRA DI- E A guidare la start - up italiana c'è una squadra di manager ...Un brevetto italiano per la mobilità sostenibile, applicabile sin da subito per la conversione del parco circolante degli scooter a combustione fossile, in elettrico. Nascequeste premesse- e, una start - up 100% italiana di ideazione, progettazione, ingegnerizzazione e produzione che ha completato il suo 'seed round' di finanziamenti nel mese di aprile. ... Con Talet-e nasce la Piattaforma Elettrica Universale per la riconversione degli scooter (Adnkronos) - Nel cuore dell’innovazione Talet-e c’è la Piattaforma Elettrica Universale. Una soluzione totalmente nuova, pensata, progettata ...Presto, non solo Huawei alzerà il sipario su HarmonyOS 3.0, ma anche il primo dispositivo che lo avrà a bordo: Huawei MatePad Pro (2022).