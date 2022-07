Auto elettriche più pulite con le batterie allo stato solido (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - L'impiego delle batterie allo stato solido consente di ridurre drasticamente l'impronta di carbonio (carbon footprint) degli accumuli utilizzati nei veicoli elettrici con un calo complessivo che potrebbe raggiungere il 39%. Lo rivela uno nuovo studio commissionato da Transport & environment (T&e) a Minviro, azienda specializzata nell'analisi dei cicli di vita delle materie prime. I risultati della ricerca evidenziano le potenzialità associate a questa tecnologia che rappresenta l'evoluzione delle batterie tradizionali. A caratterizzare questo tipo di accumuli è la presenza al loro interno di elettroliti solidi in sostituzione dei gel liquidi o polimerici utilizzati nelle batterie più comuni attualmente in commercio. Questa particolarità consente di accumulare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - L'impiego delleconsente di ridurre drasticamente l'impronta di carbonio (carbon footprint) degli accumuli utilizzati nei veicoli elettrici con un calo complessivo che potrebbe raggiungere il 39%. Lo rivela uno nuovo studio commissionato da Transport & environment (T&e) a Minviro, azienda specializzata nell'analisi dei cicli di vita delle materie prime. I risultati della ricerca evidenziano le potenzialità associate a questa tecnologia che rappresenta l'evoluzione delletradizionali. A caratterizzare questo tipo di accumuli è la presenza al loro interno di elettroliti solidi in sostituzione dei gel liquidi o polimerici utilizzati nellepiù comuni attualmente in commercio. Questa particolarità consente di accumulare un ...

