Unghie sfumate | l’effetto ombré più originale ricorda i colori del cielo

Leggi su amica

(Di lunedì 18 luglio 2022) Lesono la soluzione perfetta per creare un effettosulla nail art. Una tendenza che trasporta lemulticolor in una nuova dimensione delicatissima, in cui isi fondono l’uno con l’altro per creare un degradé leggero. Un vero e proprio tripudio di nuance sulla manicure, che rende leun tributo aiche solo ilsa ricreare. Rosso, arancione e giallo, infatti, rievocano sulleil calore di un tramonto.con due– azzurro e rosa, ad esempio – sono, invece, l’ideale per raccontare l’alba. Da provare in versione gel, semipermanente o normale, le...