Sicurezza: controlli a Scampia, sequestrati 41 veicoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli Agenti delle Unità Operative Scampia e Affari Generali e del Reparto veicoli Abbandonati, insieme alle pattuglie motorizzate dei Nibbio della Questura Centrale, hanno proceduto, nel Rione Don Guanella, nel Rione Monterosa e nel Rione San Gaetano, al sequestro di 41 veicoli (36 autovetture e 5 motoveicoli). Durante il presidio dell'area la Polizia Locale ha fatto eseguire anche il taglio e la rimozione di decine di paletti abusivi fatti installare da ignoti nonché all'abbattimento di alcune baracche abusive utilizzate da ignoti per stipare merce di ogni tipo. All'interno di una di queste gli Agenti hanno rinvenuto una fiat 500 risultata oggetto di un recentissimo furto, rimettendola nella disponibilità del proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

