(Di lunedì 18 luglio 2022) La città diinnalza il livello di allerta in vista della forte ondata di caldo prevista per oggi e domani. Nella capitale di Francia, la colonnina di mercurio dovrebbe toccare circa 40...

è tra le città più densamente popolate al mondo, con poche aree di verde pubblico nel centro città. Secondo gli esperti, quella di oggi potrebbe essere una delle giornate più calde mai ... Parigi diventa una fornace, previsti 40 gradi La città di Parigi innalza il livello di allerta in vista della forte ondata di caldo prevista per oggi e domani. (ANSA)